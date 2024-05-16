العضلات “مؤشر” لاحتمالية الإصابة بالأمراض

توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون جينات القوة العضلية تقل احتمالية إصابتهم بالأمراض الشائعة بنسبة 23%.
وخلصت الدراسة، التي أُجريت على أكثر من 340 ألف شخص في فنلندا، وفقًا لموقع “ساينس ألرت”، أن بعض الأشخاص يمتلكون جينات تجعلهم أقوى بدنيًا بشكل طبيعي، وتمنحهم أساسًا متينًا لبناء العضلات في الجسم.
وأشارت إلى أن التفاصيل الجينية الشخصية حول قوة العضلات وضعفها، وخاصة قبضة اليد، يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بحالات صحية معينة.
ويعتقد فريق الباحثين المشارك في الدراسة، أن العوامل الوراثية التي تؤثر على قوة العضلات قد تلعب دورًا في الشيخوخة الصحية، ورأى عالم الرياضة في جامعة يوفاسكولا الفنلندية، بايفي هيرانين، أن هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في العلاقة بين الاستعداد الوراثي لقوة العضلات والأمراض المختلفة. وفق “أخبار 24”.
واستندت الدراسة إلى عينة بشرية تضم 342.4 ألف شخص، تراوحت أعمارهم بين 40 و108 أعوام، وتشكل النساء 53% من العينة.