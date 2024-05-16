البدر يضيء قاعة المركز الحضاري ببريدة

وجّه أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتسمية القاعة الكبرى بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، باسم قاعة “الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز”.
ويأتي توجيه الأمير تقديرًا لمكانة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الأدبية والثقافية، وما قدمه من جهود عظيمة في القصائد والأشعار الوطنية.
وتعد القاعة الكبرى بمدينة بريدة التي تتسع لقرابة 1000 شخص، من أكبر القاعات في المراكز الحضارية بالمنطقة، والتي احتضنت الأمسية الشهيرة للأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي أقيمت في تاريخ 20 يناير 2023 م تحت عنوان “البدر يضيء القصيم”، وشهدت قاعات مركز الملك خالد الحضاري ببريدة حضورًا كبيرًا تجاوز 5 آلاف شخص من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج.
وعُرف أن مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، هو مجمع حضاري اجتماعي ومقر لإقامة المناسبات الوطنية والمؤتمرات العلمية، المجهز بأحدث التجهيزات التقنية والفنية العالية. وفق “أخبار 24”.
وتوفي الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرابع من مايو الجاري، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 75 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة شعرية وأدبية فنية وثقافية حافلة بالإنتاج الغزير.