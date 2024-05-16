البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا

شارك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الطلاب في ثانوية الفيصل بمحافظة الطائف، يومًا دراسيًا، وقف خلاله على تفاعل الطلاب في معمل الحاسب الآلي، والهايكنج العلمي، والربوت، والواقع الافتراضي، والقبة العلمية، والفضاء وعلوم الطيران، مبدياً إعجابه بما ينفذه الطلبة في المجالات العلمية.
جاء ذلك في إطار الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير التعليم للمحافظة؛ للاطمئنان على سير الخطط والمشروعات التعليمية فيها؛ إذ تجول برفقة المدير العام للتعليم في محافظة الطائف سعيد الغامدي، في مرافق المدرسة والقاعات الدراسية، وما يحتويه المركز العلمي من بيئة تعليمية خصبة تضم كوادر مؤهلة.
واطلع على التجارب العلمية التي يجريها الطلاب بداخل المركز، والتي من شأنها أن تنمي مواهبهم وابتكاراتهم العلمية، مبديًا إعجابه بما ينفذه الطلبة في المجالات المختلفة.
وتضمنت الزيارة جولة في متحف دار التوحيد، بما يحتويه من مقتنيات تاريخية تضمنت معروضات تعليمية تعود إلى عهد تأسيس مدارس دار التوحيد في محافظة الطائف على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وأشاد “البنيان” في نهاية الزيارة بما شاهده من الأنشطة الصفية واللاصفية التي يشرف عليها المعلمون والكادر الإداري في المدرسة وجهودهم في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب؛ مجدداً ثقته ومسؤولي الوزارة في المعلمين والمعلمات في تأدية رسالتهم السامية وغرس قيم الانتماء الوطني في أبناء وبنات الوطن. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير التعليم قد وقف، مساء أمس، على أعمال الطلبة الإبداعية والتقنية في معرض منافسات البرنامج التعليمي “تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد”، والتي تحاكي الخيال العلمي، وتسهم في وضع الحلول العلمية للمشكلات الحياتية، بحضور المدير العام للتعليم.
والتقى القيادات التعليمية من المشرفين ومديري ومديرات المدارس والمعلمين، واطلع على مبادرات الإدارة في التحصيل الدراسي والاختبارات الوطنية.