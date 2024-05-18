البريك: مباراة للتاريخ.. ونهائي كأس الملك سيختلف

قال محمد البريك لاعب الهلال إن فريقه حقق تعادلًا مستحقًا أمام النصر بعد الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون من أجل تعويض الهدف المبكر الذي تلقتها شباكه.
وأضاف البريك في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه التعادل 1-1 أن الهلال دخل المباراة من أجل مواصلة الانتصارات أو على الأقل تجنب الخسارة لإنهاء الدوري بلا هزيمة وهو ما تحقق في آخر المباراة بعد عمل كبير.
وأشار البريك إلى أن الفريقين قدما مباراة تاريخية نظرًا لقيمة الفريقين وما تتسم به مباريات الديربي من إثارة وندبية.
وعن كون المباراة بمثابة بروفة قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قال البريك إن النهائيات تختلف بكل تأكيد وتكون لها حساباتها الخاصة، مؤكدًا أن لاعبي الهلال سيستعدون للقاء نهائي كأس الملك بشكل مختلف. وفق “سبورت 24”.