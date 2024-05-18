الهلال الأكثر حصولًا على “جزائيات” في موسم واحد بالمحترفين

خطف الهلال تعادلًا مثيرًا من أمام مضيفه النصر في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، ليحافظ الهلال بطل المسابقة على سجله خاليًا من الهزائم المحلية هذا الموسم.
وجاء هدف تعادل الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90 10 عن طريق مهاجمه وهدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعدما كان تقدم النصر عن طريق أوتافيو في الدقيقة الأولى “الثانية 23”.
وبجزائية ميتروفيتش أصبح الهلال أكثر فريق حصولًا على ركلات جزاء في موسم واحد بدوري المحترفين بمجموع 20 ركلة جزاء هذا الموسم حتى الآن. وفق “سبورت 24”.
وتخطى الهلال رقم النصر الذي كان الأكثر حصولًا على جزائيات في موسم واحد بدوري المحترفين وذلك بـ19 ركلة في موسم 2020-2021