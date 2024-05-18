نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال الأكثر حصولًا على “جزائيات” في موسم واحد بالمحترفين
18/05/2024   7:49 ص

الهلال الأكثر حصولًا على “جزائيات” في موسم واحد بالمحترفين

+ = -
39

خطف الهلال تعادلًا مثيرًا من أمام مضيفه النصر في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، ليحافظ الهلال بطل المسابقة على سجله خاليًا من الهزائم المحلية هذا الموسم.

وجاء هدف تعادل الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90 10 عن طريق مهاجمه وهدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعدما كان تقدم النصر عن طريق أوتافيو في الدقيقة الأولى “الثانية 23”.

وبجزائية ميتروفيتش أصبح الهلال أكثر فريق حصولًا على ركلات جزاء في موسم واحد بدوري المحترفين بمجموع 20 ركلة جزاء هذا الموسم حتى الآن. وفق “سبورت 24”.

وتخطى الهلال رقم النصر الذي كان الأكثر حصولًا على جزائيات في موسم واحد بدوري المحترفين وذلك بـ19 ركلة في موسم 2020-2021

الهلال الأكثر حصولًا على “جزائيات” في موسم واحد بالمحترفين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885299203.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com