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رياضة > الخيبري: أهدرنا الفوز أمام الهلال
18/05/2024   7:49 ص

الخيبري: أهدرنا الفوز أمام الهلال

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قال لاعب النصر عبدالله الخيبري إن فريقه أهدر فوزًا كان في المتناول أمام الهلال، لافتًا إلى أن اللاعبين لم يقصروا طوال المباراة لكن لم يحالفهم التوفيق.

وأضاف الخيبري في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه التعادل 1-1: “اللاعبون لم يقصروا وقدموا مباراة كبيرة والفريق لم يكن يستحق الخروج سوى فائزًا عطفًا على المستوى الذي قدمه الفريق”.

وأشار إلى أن إهدار الفرص حرم الفريق من فوز كبير لكن في النهاية هذه كرة القدم ولم يحالف اللاعبين التوفيق.

وأشاد الخيبري بدعم الجماهير مشيرًا إلى أن اللاعبين حاولوا إهداء الفوز لهم، مختتمًا بتوجيه رسالة لهم بأن لاعبين النصر ينتظرون جماهيرهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “سبورت 24”.

الخيبري: أهدرنا الفوز أمام الهلال

رياضة
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