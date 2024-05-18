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رياضة > يونايتد ينافس أندية روشن لضم خوسيلو
18/05/2024   4:30 م

يونايتد ينافس أندية روشن لضم خوسيلو

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع عدد من أندية دوري روشن لضم لاعب ريال مدريد المعار من صفوف إسبانيول خوسيلو.

وأكدت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، وجود اتصالات بين خوسيلو ونادي مانشستر يونايتد، بالإضافة لعروض من دوري روشن خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت أن خوسيلو سبق أن خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل يونايتد، لذا قد يكون العودة لإنجلترا هو الخيار المحتمل.وفق “سبورت 24”.

وخاض خوسيلو مع ريال مدريد موسما واحدا على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو، الصيف المقبل.

يونايتد ينافس أندية روشن لضم خوسيلو

رياضة
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