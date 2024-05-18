السعودية ستصبح أول دولة تستضيف “المونديال” بمفردها

أكد مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، أن السعودية ستصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا.
وقال المصدر: إن جميع مباريات كأس العالم 2034 المكونة من 104 ستكون موزعة على مناطق المملكة.
وأصبحت المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية تنال شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم، بعد منحها تنظيم نسخة 2034 بشكل رسمي في أكتوبر 2023 .
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034.وفق “سبورت 24”.
وباتت السعودية ثالث دولة عربية تستضيف المونديال بعد قطر 2022 والمغرب التي تستضيف الحدث بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال عام 2030.