النفط يتراجع والذهب في ارتفاع

تراجعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، وسط ارتفاع في أسعار الذهب ليحوم قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة.
ويتوقع المستثمرون في النفط أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 79.72 دولار للبرميل.
وهبط كلٌ من الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أمس (الاثنين)، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم “طويل الأمد”، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
ومن جهة الذهب؛ فقد ارتفعت أسعاره لتعزز البيانات الاقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وفق “أخبار 24”.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.