إطلاق “مانجا إنترناشونال” للأسواق الدولية

أطلقت “مانجا العربية”، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شركة “مانجا إنترناشونال”، في مقرّها الرسمي باليابان، وذلك في حفل أقامته في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين البارزين من الجانبين السعودي والياباني.
وبهذه المناسبة؛ أكد المدير العام لمانجا العربية ومانجا إنترناشونال الدكتور عصام بخاري، أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في العالم العربي، من خلال فن المانجا والصناعات الإبداعية مكتسبة بجدارة ثقة الشركاء اليابانيين والعالميين، مضيفاً أن مانجا العربية تسعى اليوم عبر هذا التوسّع وتحت مظلّة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام إلى نقل تجربتها الرائدة وتطويرها في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن مانجا إنترناشونال ستعمل على إنتاج وترجمة مجموعة من القصص المصوّرة لتخاطب عبرها القرّاء بلغات عالمية، وأن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية للثقافة والإبداع السعودي والعربي على الساحة العالمية، كما تنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لشركة مانجا العربية في تمكين الخيال ودعم وتطوير المحتوى الإبداعي العربي، وإيصاله إلى كافة الشرائح والأجيال حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى التوسّع نحو الأسواق الدولية، وعقب ما سبقها من شراكات واتفاقيات ناجحة مع عدد من الشركات ودور النشر اليابانية مثل: كودانشا وشوئيشا وكادوكاوا وشوغاكوكان وهاكوسينشا، كما يلي خطوات من النجاحات التي حققتها مانجا العربية خلال السنوات الماضية، حيث أطلقت مجلّتي مانجا العربية للشباب والصغار بنسختيها المطبوعة والرقمية، والتي تجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 8 ملايين مستخدم في أكثر من 195 دولة حول العالم، بالإضافة لأكثر من 220 نقطة توزيع في العالم العربي لنسختها المطبوعة بمعدّل يفوق 400 ألف نسخة شهرياً.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام جمانا راشد الراشد، أهمية هذه الخطوة من حيث التوسّع في الأسواق الدولية عبر الشراكة مع كبريات شركات المانجا العالمية ومن خلال أسس قانونية مزوّدة بأحدث التقنيات، مما سيثمر عن عوائد مالية إلى جانب ما سيوفّره من بيئة تثقيفية، نظراً لاتّساع رقعة الطلب على هذا المحتوى وغياب جهود الاستثمار به. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الراشد أن هذا التوسّع الجغرافي والثقافي سيحدّ أيضاً من مخاطر قرصنة المحتوى وانتهاك الحقوق الفكرية، وسيرسّخ استراتيجية المجموعة في تطوير المحتوى المحلي والإقليمي ودعم رواية القصص وإيصال الثقافة السعودية والعربية الأصيلة برواياتها وأدبها وتقاليدها إلى المجتمع العالمي عبر قالب المانجا المألوف والمحبّب.
وعملت مانجا العربية على ترجمة عدد من القصص المصوّرة من إنتاجها إلى الإنجليزية والصينية والملاوية ونشرتها في الأسواق الدولية، كما عقدت شراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة لتحويل عدد من الروايات السعودية لقصص مصوّرة “مانجا” لمخاطبة شرائح مختلفة وتقديم الأدب والثقافة السعوديين بقالب وأسلوب فن “المانجا”.
وتهدف إلى تصدير الثقافة والإبداع السعودي والعربي إلى العالم بأسره، من خلال إنتاجات إبداعية مستوحاة من ثقافة المجتمع وأصالة القيم السعودية والعربية، إضافة إلى إثراء المحتوى العربي لجذب الأسرة العربية نحو القراءة الترفيهية عبر المحتوى المترجم والمستوحى من أعمال عالمية أُنتِجَت في اليابان، حيث أصدرت “مانجا العربية” مجلّتين متخصّصتين في القصص المصوّرة العربية واليابانية، موجّهة للصغار والشباب، وقد حققت نجاحات واسعة منذ إطلاقها حيث أصدرت أكثر من (62) عدداً، كما نجحت في استقطاب وتمكين أكثر من 170 شابا ًوشابة من المبدعين في الوطن العربي.