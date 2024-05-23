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جديد الخرج > بالصور.. افتتاح مهرجان الورد ونباتات الزينة بمشاركة 50 مشارك بمحافظة الدلم
23/05/2024   4:42 ص

بالصور.. افتتاح مهرجان الورد ونباتات الزينة بمشاركة 50 مشارك بمحافظة الدلم

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افتتح سعادة م مسعود القريني .مدير عام مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الدلم مهرجان الورد ونباتات الزينة في نسخته الأولى في صالة ليلة سعيدة (نوارة سابقاً ) بحضور المزارعين والمهتمين ورجال الأعمال والإعلاميين وعدد كبير من الاسر والهواة والجمعيات الزراعية والبيئية.

الذي بدأ اليوم ويستمر إلي يوم السبت 25 مايو من الساعة 4 عصراً إلي 11ليلاً .

وقام م القريني والضيوف بجولة على الأركان المشاركة من مشاتل وجهات وأسرة منتجة ويهدف المهرجان إبراز ماتحظى به المحافظه من ميزه تنافسيه في القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الورد ونباتات الزينة بشكل خاص والتعريف والتسويق للمنتجات الزراعية الوطنية وإيجاد فرص وظيفية ونشاطات تسويق مباشر والكتروني.

ويأتي هذا المهرجان ضمن اهتمامات وزارة البيئة بجمال المدن وحضارتها وإرثها التاريخي وتحقيقا لجودة الحياة بألوان عصرية ضمن رؤية المملكة 2030 .

كمايقدم المهرجان رسائل توعوية للمحافظة على الزراعة الحضرية والتغذية البصرية وتعزيز دور الأسرة بأهمية الغطاء النباتي الجميل .

هذا وضمن فعاليات المهرجان برامج المسرح والألعاب الترفيهية للأطفال على مدار أيام المهرجان.

بالصور.. افتتاح مهرجان الورد ونباتات الزينة بمشاركة 50 مشارك بمحافظة الدلم

جديد الخرج
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