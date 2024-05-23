محافظ الخرج يُكرم شركة “لمسات احترافية” لجهودها في تنظيم الفعاليات الوطنية والمحلية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، اليوم الأربعاء في ديوان المحافظة، الرئيس التنفيذي لشركة “لمسات احترافية” الرائدة في مجال تنظيم المناسبات والفعاليات الاستاذ عبدالرحمن بن راشد العرفج .
وأشاد سموه بالإنجازات المتميزة للشركة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمحلية وحفلات التخرج، معبّرًا عن تقديره الكبير لجهودهم المُثمرة التي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات على مستوى المحافظة.
وخلال اللقاء، كرم سمو المحافظ موظفي الشركة تقديرًا لعملهم الدؤوب وتفانيهم في أداء واجباتهم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
من جانبه اعرب الرئيس التنفيذي العرفج عن امتنانه العميق لسمو المحافظ على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدةً على التزام “لمسات احترافية” الدائم بتقديم أفضل الخدمات في مجال تنظيم الفعاليات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويُجسّد هذا التكريم حرص سمو محافظ الخرج على دعم وتشجيع الشركات الوطنية المتميزة، وتعزيز دورها في إبراز المناسبات الوطنية والمحلية بأفضل صورة، بما يساهم في تعزيز قيمة العمل المهني وتحفيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.