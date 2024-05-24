لاعبو النصر: الرياض عاقبنا على إهدار الفرص

أعرب لاعبو النصر عن شعورهم بخيبة الأمل بعد التعادل أمام الرياض في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة 33 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب عبدالرحمن غريب إن اللاعبين أهدروا الكثير من الفرص السانحة للتسجيل لاسيما في الشوط الأول، لافتًا إلى أن الرياض لعب بشكل دفاعي كبير والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وأضاف الغريب أن الرياض عاقب لاعبي النصر على إهدار الفرص بتسجيله التقدم، لكن في النهاية خرج فريقه بنقطة.
من جانبه قال اللاعب مشاري النمر إن المباراة غير مرضية لكنها تحدث لأفضل الفرق في كرة القدم، مضيفًا: “سنحاول الاستفادة من هذه المباراة من أجل تصحيح الأخطاء”. وفق “سبورت 24”.