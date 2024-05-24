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رياضة > لاعبو الرياض: باقون في دوري روشن
24/05/2024   8:44 ص

لاعبو الرياض: باقون في دوري روشن

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أعرب لاعبو الرياض عن ثقتهم في البقاء بين الكبار في دوري روشن للمحترفين، في أول تعليق بعد التعادل أمام النصر في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 33.

وقال اللاعب عبدالله الخيبري إن نقطة التعادل أمام النصر “غير مرضية” عطفًا على الأداء الكبير الذي قدمه الفريق في المباراة، لكن في النهاية النقطة أفضل من لا شيء.

وأضاف الخيبري أن الفريق قدم شوطا أول رائعا أمام النصر لكن التراجع في الشوط الثاني لم يكن مبررًا.

وأعرب لاعب الرياض عن استغرابه من تكرار بعض المشاكل المتعلقة بالوقت بدل الضائع والتي لا تزال تحدث مع الرياض، على حد قوله. وفق “سبورت 24”.

من جانبه قال اللاعب محمد العقل إن سيناريو المباراة كان يسير في اتجاه الرياض بعد التقدم وحالة الطرد في صفوف النصر، لكن بعض التفاصيل الصغيرة حرمت الفريق من الفوز لا سيما أن الرياض واجه فريقًا كبيرًا بحجم النصر.

وعن المباراة الأخيرة أمام الخليج، أعرب العقل عن ثقته في تحقيق النقاط الثلاث والبقاء في دوري روشن.

لاعبو الرياض: باقون في دوري روشن

رياضة
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