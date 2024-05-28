القتل لإرهابي بايع تنظيماً واستهدف رجل أمن

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) بمحافظة جدة، حكم القتل بحق المواطن/ موفق بن صالح بن سنيد الحربي؛ لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية.
وأوضحت الوزارة أن المتهم كان قد أحيل إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.