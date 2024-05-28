منصات “SRMG” تحصد 4 جوائز بمنتدى الإعلام العربي

حصدت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” أربع جوائز بمنتدى الإعلام العربي الذي نظمه نادي دبي للصحافة اليوم (الثلاثاء)، بينها 3 جوائز للشرق الأوسط وجائزة لشبكة الشرق.
وفاز علي السراي من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية، بينما حصد أسامة السعيد من الشرق الأوسط أيضاً بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.
ونالت شبكة الشرق جائزة بحصول برنامج كلام “أسواق” على جائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.
وسلم الشيخ منصور بن محمد، الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط سمير عطا الله؛ جائزة شخصية العام الإعلامية من منتدى الإعلام العربي. وفق “أخبار 24”.