“الإلكترونيات” و”نوبكو” تتعاونان في التقنية وتتبع الأدوية

وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدّمة، إحدى شركات SAMI ، اتفاقية تعاون مع نوبكو “الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية”، تهدف إلى توفير حلول تتبع الأدوية، وحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات.
كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة المحتوى المحلي من خلال تصنيع وصيانة الأجهزة الطبية، حيث تعكس هذه الشراكة، جهود شركة الإلكترونيات المتقدّمة، لبناء وإرساء نظام رعاية صحية متناغم وقابل للتطبيق في المملكة يستند إلى التقنيات الرقمية.
وأوضح الرّئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد المسلّم، أن الاتفاقية تلزم الطرفين بتعزيز الجهود الهادفة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في المملكة، حيث تشمل دمج التقنيات الفعالة والسريعة لتمكين قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو فهد الشبل حرص الشركة على تعزيز الشراكة مع الإلكترونيات المتقدمة؛ لتمكين القطاع الصحي بتقديم أفضل الأساليب الحديثة والموثوقة لتوفير سلاسل إمداد طبية شاملة، والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني وتطوير حلول الأعمال الصحية.
يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدّمة تأسست عام 1988 في الرياض، كشركة رائدة في مجالات الإلكترونيات، والتقنية، والهندسة، والتصنيع، وتقدم خدماتها لقطاعات متنوعة تشمل الدفاع والفضاء، وقطاع الأعمال الرقمية، والطاقة، والأمن. وفق “أخبار 24”.
فيما تُصنف شركة “نوبكو” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، باعتبارها إحدى أكبر الشركات المركزية، التي تقدم خدمات الشراء الطبي والتخزين وتوزيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة.