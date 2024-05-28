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جديد المحليات > المملكة تطرح صكوكاً لآجال 3 إلى 10 سنوات
28/05/2024   4:16 م

المملكة تطرح صكوكاً لآجال 3 إلى 10 سنوات

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نقلت وكالة “رويترز” عن خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة بدأت بيع صكوك على ثلاث شرائح بآجال ثلاث و6 و10 سنوات.

وأوضحت الخدمة أنه تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل ثلاث سنوات، و100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 6 سنوات، و110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل 10 سنوات.

وأشارت إلى تعيين بنوك “بي.إن.بي باريبا” و”سيتي” و”جولدمان ساكس” منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.

وأضافت الخدمة أنه تم اختيار بنوك “الجزيرة كابيتال” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد”، ليكونوا مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح. وفق “أخبار 24”.

المملكة تطرح صكوكاً لآجال 3 إلى 10 سنوات

جديد المحليات
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