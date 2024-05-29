رفض استئناف الاتحاد ضدّ قرار “الانضباط”

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن رفض استئناف نادي الاتحاد ضد قرار الانضباط الصادر بشأن تغريم النادي 100 ألف ريال نظير رمي جماهيره 20 علبة مياه خلال مباراة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.
وأكدت اللجنة أن الرفض من حيث الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أن القرار نهائي وغير قابل للطعن وفقا للفقرة (د/2) من المادة (59).
وكان فريق الاتحاد قد خسر مواجهة نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال بنتيجة هدفين لهدف، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).وفق “سبورت 24”.