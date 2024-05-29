مالكوم يواصل التأهيل قبل نهائي كأس الملك

واصل لاعب الهلال، البرازيلي مالكوم، مساء أمس الثلاثاء، برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني بناديه.
واستأنف الهلال تدريباته، اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق “الوحدة” يوم أمس ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة وأجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الوحدة” مراناً استرجاعياً وأدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية وجملاً فنية.وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الهلال مساء يوم غدٍ الثلاثاء إلى “جدة” لمواجهة النص في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.