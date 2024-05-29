مذكرة لتشجيع الاستثمار بين المملكة وموريشيوس

وقعت المملكة وموريشيوس مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين، لتكون بداية لشراكات جديدة بين القطاعات الحكومية والخاصة في كل من الرياض وبورت لويس.
جاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – الموريشية، الذي انعقد برئاسة مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.
وكانت وزارة الاستثمار قد أقامت اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الموريشي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية. والذي شهد استعراض الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
وتشهد العلاقات السعودية – الموريشية ازدهاراً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، حيث دعّم الصندوق السعودي للتنمية تمويل مشروع بناء سد نهر ديزانجيل في موريشيوس بقيمة 70 مليون دولار، كما دعمت بورت لويس استضافة الرياض معرض إكسبو 2030. وتعد موريشيوس إحدى الوجهات السياحية للسعوديين.