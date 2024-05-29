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جديد المحليات > قطار الحرمين جاهز للحج بـ1.6 مليون مقعد
29/05/2024   2:52 م

قطار الحرمين جاهز للحج بـ1.6 مليون مقعد

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم حج عام 1445هـ، من خلال توفير أكثر من 1.6 مليون مقعد لضيوف الرحمن، ليتم بذلك زيادة أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي بحوالي 100 ألف مقعد.

وأكدت الخطوط الحديدية أنه تم رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين لموسم الحج 1445 هـ، مؤكدة جاهزية جميع المحطات الخمس وهي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأشارت إلى جاهزية 35 قطارا كهربائيا، بواقع 13 عربة لكل قطار، و417 راكبا لكل قطار، حيث تم توفير أكثر من 3.8 ألف رحلة، وذلك خلال الفترة المقررة من بداية شهر ذي القعدة وحتى 19 ذي الحجة، لتصل أعداد الرحلات أيام الذروة إلى 126 رحلة. وفق “أخبار 24”.

ويتميز قطار الحرمين السريع بكونه صديقاً للبيئة، وأحد أسرع القطارات في العالم بسرعة تصل إلى 300 كم/ ساعة، ويزيح آلاف الحافلات عن الطريق ويحافظ على البنية التحتية للطرق.

قطار الحرمين جاهز للحج بـ1.6 مليون مقعد

جديد المحليات
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