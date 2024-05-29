السعوديات يستحوذن على “العمل الحر”

كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع إجمالي عدد المستقلين النشطين في العمل الحر من المواطنين إلى 1.64 مواطن، منهم 1.04 مليون من الإناث بنسبة 63.4%، و0.60 مليون من الذكور بنسبة 36.6%.
وأكّد المرصد أن تفوق الإناث يعكس تفضيل المواطنات للعمل الحر بنسب أعلى من نظرائهم المواطنين، حيث ارتفع عدد المواطنات بنسبة 6.5% من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2023، بينما ارتفع عدد المواطنين الذكور بنسبة 4.3% في الفترة نفسها.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد المستقلين النشطين في العمل الحر بنسبة 5.7 %، من 1.55 مليون في نهاية الربع الثالث 2023، إلى 1.64 مليون في نهاية الربع الرابع 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الرياض تصدرت المناطق الأعلى من حيث عدد المستقلين النشطين في العمل الحر بنسبة 47.50% من إجمالي المستقلين وهو 775.94 ألف مواطن، فيما حلت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بعدد 15.95 ألف مواطن ونسبة 0.98% من إجمالي المستقلين النشطين في العمل الحر.
وفيما يتعلق بالتوظيف عبر أنماط العمل الحديثة، أوضح المرصد أن إجمالي عدد عقود العمل المرن بلغ 1623 عقداً في الربع الرابع من عام 2023، كما بلغ إجمالي عدد عقود العمل عن بعد 19931 عقداً خلال الفترة نفسها.