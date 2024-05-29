نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > السعوديات يستحوذن على “العمل الحر”
29/05/2024   11:14 م

السعوديات يستحوذن على “العمل الحر”

+ = -
54

كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع إجمالي عدد المستقلين النشطين في العمل الحر من المواطنين إلى 1.64 مواطن، منهم 1.04 مليون من الإناث بنسبة 63.4%، و0.60 مليون من الذكور بنسبة 36.6%.

وأكّد المرصد أن تفوق الإناث يعكس تفضيل المواطنات للعمل الحر بنسب أعلى من نظرائهم المواطنين، حيث ارتفع عدد المواطنات بنسبة 6.5% من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2023، بينما ارتفع عدد المواطنين الذكور بنسبة 4.3% في الفترة نفسها.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد المستقلين النشطين في العمل الحر بنسبة 5.7 %، من 1.55 مليون في نهاية الربع الثالث 2023، إلى 1.64 مليون في نهاية الربع الرابع 2030. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الرياض تصدرت المناطق الأعلى من حيث عدد المستقلين النشطين في العمل الحر بنسبة 47.50% من إجمالي المستقلين وهو 775.94 ألف مواطن، فيما حلت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بعدد 15.95 ألف مواطن ونسبة 0.98% من إجمالي المستقلين النشطين في العمل الحر.

وفيما يتعلق بالتوظيف عبر أنماط العمل الحديثة، أوضح المرصد أن إجمالي عدد عقود العمل المرن بلغ 1623 عقداً في الربع الرابع من عام 2023، كما بلغ إجمالي عدد عقود العمل عن بعد 19931 عقداً خلال الفترة نفسها.

السعوديات يستحوذن على “العمل الحر”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885300678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com