5 ضوابط لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتراطات وضوابط تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت الزراعية، داعيةً إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
وتتضمن الاشتراطات أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن 80%، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، وأن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.
ويمر تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عبر 3 مراحل هي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، حيث يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتملة، وكذلك مرحلة إرسال البيانات المالية المدققة والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وأما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق.
ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي (الألبان – البيوت المحمية –الدواجن) والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة، وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين، الأولى تضم الأنشطة أوالقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20)% أو أكثر، والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%”.
وفق “أخبار 24”.