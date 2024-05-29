تعيين ماجد الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الثقافي

استقر مجلس إدارة “صندوق التنمية الثقافي”، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على تعيين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024.
ويخلف الحقيل، محمد بن عبدالرحمن بن دايل، الذي عمل في رئاسة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، عمل خلالها الصندوق نحو تنمية القطاع الثقافي.
ومن المتوقع أن تسهم خبرات الحقيل في قيادة الصندوق، واستكمال مُنجزاته في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتعزيز أثره اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويتمتع الحقيل بخبراتٍ قيادية ممتدة في القطاع المالي، والثقافي، والعام، تضمنت توليه عددًا من المناصب البارزة، كان آخرها منصب المشرف العام على المكتب التنفيذي لنائب وزير الثقافة، ورئيس القطاع العام في البنك الأول.
كما نال خلال مسيرته شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وشهادة الدبلوم في عضوية مجلس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان، وشهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وفق “أخبار 24”.
وتأسس الصندوق الثقافي عام 2021م، بصفته صندوقًا تنمويًا يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته.
ويسهم الصندوق في دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية؛ تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030.