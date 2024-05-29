تدريب الشباب والفتيات على الضيافة بـ”باب سمحان” الدرعية

شرعت شركة الدرعية في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف الشباب والشابات، من خلال تأهيلهم للعمل في أول مشاريع الضيافة في الدرعية بفندق باب سمحان، أحد فنادق “ذا لكشري كوليكشن” من ماريوت العالمية للضيافة والفندقة.
ويبدأ التسجيل في البرنامج اليوم (الأربعاء)، وسيخضع المتدربون لبرنامج تدريبي مكثف على يد خبراء في مجال الضيافة والفندقة، من خلال برنامج تم إعداده من شركات تدريب وتطوير مؤهلة بمجال الضيافة. وستكون الأولوية في القبول بالبرنامج التدريبي للشباب والشابات السعوديين من سكان الدرعية لمن تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما.
ويهدف البرنامج لتأهيل وتمكين المتدربين للعمل في فندق باب سمحان المخطط تشغيله خلال نهاية العام الحالي، كما يُسهم البرنامج في تطوير المهارات الفندقية اللازمة للمتدربين، وإعدادهم للعمل في مجال خدمة واستقبال الضيوف وخدمات الأغذية والمشروبات وتعلم فنون الطهي.
وينطلق برنامج التدريب الفعلي للمتدربين خلال شهر يونيو من العام الحالي، وذلك لمدة 12 أسبوعا، ويشمل دورات متخصصة في الضيافة باللغة الإنجليزية إلى جانب التدريب العملي، وحصص في تاريخ الدرعية وتراثها الأصيل.
ومما يُعزز من أهمية قطاع الضيافة والذي يُعد جزءاً مهماً من مشروع الدرعية، الذي يهدف إلى جعلها وجهة سياحية عالمية وقبلة لملايين الزائرين حول العالم، تواجد أكثر من 40 فندقًا ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، والذي يضم العديد من العلامات العالمية مثل الفور سيزونز، والريتز– كارلتون، وكابيلا، والعنوان، وغيرها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه تم إعلان فندق “باب سمحان” خلال فعالية بشاير الدرعية 2023، ويعد واحدًا من بين أكثر من 40 فندقًا سيتم إنشاؤه في الدرعية، ومن المقرّر أن يبدأ في استقبال الزوار بنهاية العام الجاري، ويحتوي الفندق على 106 غرف و28 جناحًا.
وسيحظى الزائر في فندق باب سمحان بتجربة مفعمة بالتراث النجدي الأصيل، الذي يمزج بين عراقة التصميم من جهة والمرافق الحديثة وخدمات الرفاهية من جهة أخرى، إضافة إلى موقع الفندق المتميز في الدرعية، الذي يُحيط به الجمال الطبيعي لوادي حنيفة ومطل البجيري، وفي الجهة المقابلة مركز الدرعية لفنون المستقبل.