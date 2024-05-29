هجمات إلكترونية تستهدف “أرشيف الإنترنت”

كشفت منظمة “أرشيف الإنترنت” الأمريكية، عن تعرضها منذ عدة أيام لعمليات قرصنة من قبل متخصصي هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS attack)، وذلك بإرسال عشرات آلاف من الرسائل المزيفة.
وأكّدت المنظمة، وفقاً لمجلة “PCMag” التقنية، على أن البيانات المحفوظة بالأرشيف لم تتأثر، لكن معظم الخدمات غير متوفرة ولا يستطيع المستخدمون الوصول إليها.
ولفتت إلى أنها على اتصال بالمهاجمين لكنه لم تتضح دوافعهم للهجوم بعد، مشيرةً إلى أنها أجرت بعض التغييرات على خدماتها، دون التطرق لتفاصيل عن هوية المهاجمين أو الأسباب المتوقعة للهجوم. وفق “أخبار 24”.
وتعد “أرشيف الإنترنت” منظمة غير ربحية مكرّسة للحفاظ على خط المكتبة والموارد المتعددة الوسائط، وتشمل لقطات من الشبكة العالمية، والبرمجيات، الأفلام، والكتب والتسجيلات الصوتية.