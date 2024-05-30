الأرجنتيني هيريرا حكماً لنهائي كأس الملك

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس الملك عن حكم المباراة النهائية للمسابقة موسم 2023-2024، والتي ستجمع النصر والهلال في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ويدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة نهائي كأس الملك بين النصر والهلال، المقرر لها مساء الجمعة المقبل.
ويبلغ هيريرا 39 عامًا، وحصل على الشارة الدولية من “فيفا” في عام 2015.
وسبق لحكم نهائي كأس الملك إدارة العديد من المباريات الهامة في كأس ليبرتادورس والدوري الأرجنتيني، كذلك 5 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وفق “سبورت 24”.