الفتح يعلن نجاح جراحة مراد باتنا

أعلن الجهاز الطبي بنادي الفتح عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها النجم المغربي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي “مراد باتنا” في الفتاق الأربي أسفل البطن.
أجرى مراد باتنا العملية الجراحية صباح الأربعاء بمدينة ميونخ الألمانية لدى الدكتورة الألمانية يواريك موشافيك والتي تكللت بالنجاح.
وحرصت إدارة الفتح على إجراء اللاعب للعملية استغلالاً لمدة التوقف الحالية قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.
وطمأن طبيب الفريق د. مجتبى الغزال المرافق للكابتن مراد؛ الجمهور الفتحاوي على حالة اللاعب مؤكدا بأن الخطة العلاجية للاعب تسير كما هو مخطط لها وسيخوض اللاعب جميع المراحل التأهيلية ليكون جاهزاً مع بداية معسكر الفريق -بإذن الله-. وفق “سبورت 24”.