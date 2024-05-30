نتائج الهلال والنصر في حضور الأرجنتيني هيريرا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس الملك حكم المباراة النهائية للمسابقة موسم 2023-2024، والتي ستجمع النصر والهلال في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ويدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة نهائي كأس الملك بين النصر والهلال، المقرر لها مساء الجمعة المقبل.
وأدار الحكم الأرجنتيني مباراةً للنصر وأخرى للهلال، في دوري روشن السعودي. ولم يظهر في أي مباراةٍ سعوديةٍ أخرى.
وحقق فريق النصر الفوز بنتيجة 5ـ1 على الحزم في الجولة الخامسة بدوري روشن موسم 2023-2024.
وعلى الجانب الآخر، فاز فريق الهلال بنتيجة هدف دون رد الخليج لحساب الجولة العاشرة بدوري روشن للموسم المنصرم.
ويبلغ هيريرا 39 عامًا، وحصل على الشارة الدولية من “فيفا” في عام 2015.
وسبق لحكم نهائي كأس الملك إدارة العديد من المباريات الهامة في كأس ليبرتادورس والدوري الأرجنتيني، كذلك 5 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وفق “سبورت 24”.