كاسترو: أنتظر “صافرة عدالة” أمام الهلال

أكد البرتغالي “لويس كاسترو” المدير الفني للنصر جاهزية فريقه للديربي المنتظر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعقد كاسترو، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في جدة مساء غدٍ الجمعة.
وقال كاسترو: “نريد أن تكون الثلاث فرق في أفضل أحوالهم .. فريقي وفريق الهلال وفريق الحكام، نريد الكل يعطي بأفضل ما لديه ليظهر النهائي بشكل رائع”.
وشدد مدرب النصر على أهمية أن يكون طاقم الحكام غدًا في الموعد، مضيفًا: “ننتظر صافرة عادلة في النهائي”.
ولفت كاسترو إلى أن الفريق استعد للمباراة بنفس الطريقة التي يستعد بها لأي مباراة أخرى، لكنه ركز على بعض التفاصيل الصغيرة التي ستصنع الفارق في المواجهة، معربًا عن أمله في أن يكون جميع اللاعبين في أفضل جاهزية.
وتابع: “النهائيات أمر خاص للاعبين والمدربين والجميع، وهي مباراة واحدة نريد الانتصار فيها لإكمال الطريق، تاريخ النصر يريد استرجاع هذه الكأس.”
ولفت كاسترو إلى أنه كان يتمنى تواجد إيمريك لابورت وأندرسون تاليسكا في مباراة النهائي، لكنه سيعمل على تحفيز بقية اللاعبين على أكمل وجه.
وعن طاقم التحكيم الأرجنتيني الذي سيقود اللقاء قال كاسترو: “لا يوجد لدي شك في إمكانيات الحكم الذي سيقود النهائي، حكم عالمي، وسبق له قيادة مباراة للنصر وأخرى للهلال، يعرف الفريقين والدوري وأعتقد أنه سيكون جاهز للمباراة وأتمنى أن يكون موفق.” وفق “سبورت 24”.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الهلال يتفوق بفارق بسيط عن النصر، مستدركًا بالقول إن فريقه يسير على الطريق الصحيح ولديه شعور الانتصار لأن النصر يسير بطريق رائع.