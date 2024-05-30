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رياضة > رقم استتثنائي للدوسري أمام النصر في “كأس الملك”
30/05/2024   4:11 م

رقم استتثنائي للدوسري أمام النصر في “كأس الملك”

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يملك لاعب الهلال سالم الدوسري رقما استثنائيا خلال مشاركاته مع فريقه أمام النصر في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الدوسري لخوض مواجهة نهائي كأس الملك أمام النصر، مساء غد الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسبق لسالم الدوسري مواجهة النصر 4 مرات في هذه البطولة (بينها مرتان شارك أساسيا)، وانتهت كل المواجهات بفوز الزعيم.

وسجل الدوسري في آخر ديربي جمع الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين وكان ذلك بموسم 2021-2022، عندما فاز فريقه بهدفين لهدف في ربع النهائي. وفق “سبورت 24”.

ولم يتلق سالم الدوسري الخسارة أمام النصر في أي مباراة بمسابقة كأس الملك، بينما خسر في كأس ولي العهد وكذلك في الدوري.

رقم استتثنائي للدوسري أمام النصر في “كأس الملك”

رياضة
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