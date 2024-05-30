جينيسيو يقترب من تدريب الاتحاد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من إدارة نادي الاتحاد للتعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ليون الفرنسي برونو جينيسيو ليكون خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع المدرب الفرنسي، مشيرة إلى أنه في حال لم يتوصلا للاتفاق فيمتلك الاتحاد بديلين آخرين وهما ماسيميليانو أليجري والبرتغالي جوزيه مورينيو. وفق “سبورت 24”.
ورحل برونو جينيسيو عن تدريب ستاد رين الفرنسي في نوفمبر الماضي ومنذ حينها لا يعمل بأي نادٍ.
ويملك برونو تجربة سابقة مع ليون الفرنسي، حين كان كريم بنزيما لاعبا في صفوف الفريق.