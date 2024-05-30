نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > جينيسيو يقترب من تدريب الاتحاد
30/05/2024   4:11 م

جينيسيو يقترب من تدريب الاتحاد

+ = -
66

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من إدارة نادي الاتحاد للتعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ليون الفرنسي برونو جينيسيو ليكون خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع المدرب الفرنسي، مشيرة إلى أنه في حال لم يتوصلا للاتفاق فيمتلك الاتحاد بديلين آخرين وهما ماسيميليانو أليجري والبرتغالي جوزيه مورينيو. وفق “سبورت 24”.

ورحل برونو جينيسيو عن تدريب ستاد رين الفرنسي في نوفمبر الماضي ومنذ حينها لا يعمل بأي نادٍ.

ويملك برونو تجربة سابقة مع ليون الفرنسي، حين كان كريم بنزيما لاعبا في صفوف الفريق.

جينيسيو يقترب من تدريب الاتحاد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885300829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com