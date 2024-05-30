تعديل آلية الفرز في بوابة قبول الطالبات

أوضى اجتماع لجنة القبول الإلكتروني الموحد، بتعديل آلية الفرز في بوابة قبول الطالبات، لتكون فرزاً أول وفرزاً ثانياً، أسوةً ببوابة القبول الموحد للطلاب، وذلك ضماناً لتقليل الهدر في المقاعد المتاحة لقبول الطالبات في جامعات منطقة الرياض والكليات التقنية.
وأقرّ الاجتماع الثاني للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بمدينة الرياض، تعديل الجدول الزمني لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للعام الجامعي القادم 1446هـ، ووافق على انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء إلى بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمنطقة الرياض.
وجرى الاجتماع بعمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وعمداء ووكلاء عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفق “أخبار 24”.
وتابع الاجتماع جاهزية بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، وحثّت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض؛ الطلاب والطالبات، على زيارة بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات؛ للاطلاع على الجدول الزمني بعد التعديل، ومعرفة شروط ومعايير وإجراءات القبول.