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جديد المحليات > السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف لوافدين لتحرشهم بآخر
30/05/2024   4:16 م

السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف لوافدين لتحرشهم بآخر

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كشفت النيابة العامة عن صدور حكم بالسجن 5 سنوات لوافديَن وغرامة 100 ألف ريال، وسجن آخرَين سنة لتحرشهم بوافد آسيوي.

وأوضحت النيابة العامة أن نيابة الآداب العامة أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد اسيوي.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية 100 ألف ريال وسجن المتهمَين الآخرَين مدة (سنة)، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. وفق “أخبار 24”.

وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف لوافدين لتحرشهم بآخر

جديد المحليات
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