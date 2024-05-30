“تاسي” بأدنى إغلاق منذ ديسمبر 2023

أنهى مؤشر السوق “تاسي”، آخر جلسات شهر مايو اليوم (الخميس)، على تراجع بنسبة 1.7 %، عند 11503 نقاط (- 193 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ ديسمبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال.
وبانخفاض اليوم تصل خسائر السوق السعودية، خلال شهر مايو إلى نحو 900 نقطة وبنسبة 7.2%، فيما تعد خسائره هذا الأسبوع هي الأكبر في 14 شهراً.
وقادت الأسهم الكبرى أو القيادية تراجعات السوق، حيث هبط سهم أكوا باور، بنسبة 10% عند 402.40 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 7 ملايين سهم، وبقيمة 2.8 مليار ريال.
فيما تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، بنسبة 3% عند 33.85 ريال، وأغلق سهم سلوشنز، عند 264 ريالا بتراجع بنحو 4%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، صعد سهم أنعام القابضة، بنسبة 3% عند 1.17 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 77 مليون سهم، كما حافظت السوق الموازية “نمو” على مكاسبه ليغلق عند 26610 نقاط.
وكان مؤشر السوق قد أغلق جلسة أمس (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.3%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال، وذلك بعد تراجع ملحوظ على مدار عدة جلسات، قبل أن يعود مرة أخرى للتراجعات اليوم.