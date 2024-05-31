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جديد المحليات > توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة بـ”الحج”
31/05/2024   10:11 ص

توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة بـ”الحج”

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وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس؛ أئمة الحرمين الشريفين؛ بالتخفيف على المصلين بتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في موسم الحج، وبتخفيف مقدار التلاوة؛ مراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام.

وقال السديس، إن حجاج بيت الله الحرام فيهم الضعيف وكبير السن، علاوةً عمَّا يحصل من ازدحام، وهو أمر يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين؛ بناءً على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية؛ فإن “المشقة تجلب التيسير”، وامتثالًا لتوجيه المصطفى ﷺ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فإنَّ منهمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ» [أخرجه البخاري].

وحث السديس حجاج بيت الله الحرام؛ بعدم اختلاق الزحام؛ بالجلوس في طرقات الناس وممراتهم، والانشغال بالهواتف والتصوير، وصرف أوقاتهم في العبادة وطلب رضوان الله ومغفرته وعفوه، وأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم لبعض؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله. وفق “أخبار 24”.

توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة بـ”الحج”

جديد المحليات
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