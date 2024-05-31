وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير

دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في منطقة عسير، بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وشملت المشروعات نادي منسوبي وزارة الداخلية بمنطقة عسير، الذي يوفر لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية بالمنطقة مرافق رياضية وترفيهية وتعليمية وصحية، وكذلك مقار شرطة محافظة بيشة، وجوازات محافظة بيشة، وفرع الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بعسير، التي من شأنها تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتهيئة بيئة مناسبة لتمكين القطاعات الأمنية من أداء مهامها، كما شملت إسكان حرس الحدود بمنطقة عسير، الذي يوفر بيئة سكنية متكاملة الخدمات لمنسوبي حرس الحدود وعائلاتهم بالمنطقة.
واطلع وزير الداخلية، خلال تدشين مقر القوة الخاصة للأمن البيئي الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز الأمن البيئي في مناطق المملكة كافة، على مرافق المبنى والتجهيزات الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تعزز من قدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
كما دشّن تطبيق ضبط المخالفات البيئية، وهو منظومة متكاملة من الخدمات الذكية تهدف إلى تطوير الإجراءات الميدانية والإدارية، من خلال دعم تسجيل المخالفات البيئية في مختلف مناطق الانتشار.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد اطلع على عدد من الآليات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قوات الأمن البيئي في تنفيذ مهامها، فضلًا عن عدد من المبادرات التنموية التي تشرف على تنفيذها الإمارة.
واستمع وزير الداخلية إلى شرح موجز عن المبادرات التي تمثلت في مبادرة “فتبينوا”، التي أطلقتها إمارة المنطقة؛ بهدف الحد من الشكاوى الكيدية، ومبادرة حلول تحديات رجال الأعمال التي تهدف إلى دعم الاستثمار في المنطقة، ومبادرة الخطة التطويرية الشاملة للإمارة التي تهدف إلى بناء منظومة عمل احترافية ومحفزة.
وفي السياق ذاته، التقى وزير الداخلية عددًا من المواطنين بمبنى إمارة المنطقة، وحرص على نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لأهالي منطقة عسير.
وعبّر المواطنون خلال كلمتهم في هذه المناسبة، عن عظيم الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما حظيت به منطقة عسير ومناطق المملكة كافة من عناية بالغة ودعم مستمر، لتحقيق نهضة تنموية شاملة على الأصعدة كافة، ومنجزات تطويرية عظمى تميزت بالشمولية والتكامل في جميع جوانبها لتنمية الوطن ورفاهية المواطن تقودها رؤية طموحة صنعت الحاضر. وفق “أخبار 24”.
كما أعربوا عن اعتزازهم بجهود رجال الأمن في القطاعات كافة لحفظ أمن واستقرار وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته، سائلين الله أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.