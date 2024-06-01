ميتروفيتش: سنحقق الرباعية الموسم المقبل

أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال أن فريقه توج بلقب مستحق بعد مباراة خاضها اللاعبون بروح قتالية كبيرة أمام النصر الذي هنأ لاعبيه على المستوى الكبير الذي قدموه.
وقال ميتروفيتش في تصريحات عقب تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين: “كانت ليلة رائعة جدًا للجماهير، لكن كانت صعبة على اللاعبين، أهنئ النصر على كفاحهم حتى النهاية وكان من الممكن أن يفوزوا باللقاء”.
وأضاف ميتروفيتش: “جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم بروح قتالية لاسيما من لاعبي الهلال الذي واجهوا ظروفًا صعبًا خلال اللقاء لكن تعاملنا معها بنجاح”. وفق “سبورت 24”.
وعن تحقيق الهلال لثلاثية تاريخية هذا الموسم قال ميتروفيتش إنه رائع لكنه لن يوقف الفريق الذي سيسعى العام المقبل لتحقيق الرباعية وتعويض الجماهير بعد خسارة اللقب الآسيوي.