بن نافل: العمل في الهلال يأخذ من حياتك

أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أن الموسم كان صعبا وتاريخيا واستثنائيا للفريق بعد تحقيق 3 بطولات، مشيرا إلى أن مواجهة النصر في نهائي كأس الملك كانت صعبة.
وتُوج الهلال بلقب كأس الملك، عقب تفوقه على نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بنتيجة 1-1.
وقال بن نافل في تصريحات بعد المباراة، إن هدف مجلس إدارة الهلال كان التركيز على عملهم وختام الموسم بأفضل صورة، مؤكدا أن هذا الهدف تحقق والآن هي فترة مراجعة النفس ومراجعة الوضع.
وتابع :” العمل في الهلال يأخذ حياتك وتعاني من ضغط نفسي واجتماعي، لكنني أعتز بخدمة الهلال وجماهيره”.
وأوضح أن تجديد التعاقد مع المدرب جيسوس جاء بعد الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق، مشيرا إلى أن الاستقرار الفني مهم جدا للفريق. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته: “نحن أكثر المتضررين من تقليص قائمة الفرق، في ظل المشاركة في العديد من البطولات، وأيضا هناك العديد من الفرق ستعاني من هذا الأمر”.