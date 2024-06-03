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جديد المحليات > وصول أول فوج من حجاج السودان
03/06/2024   8:11 ص

وصول أول فوج من حجاج السودان

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وصلت أولى طلائع الفوج الأول من بعثة حجاج السودان القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وبلغ عددهم 305 حجاج من أصل حوالي 8 آلاف يُتوقع وصولهم تباعًا.

واستقبلت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا الحجاج السودانيين، بالورود والهدايا التذكارية، حيث عبر الحجاج عن مشاعرهم الفياضة بالوصول بيسر وسهولة إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.

وأكد رئيس مجلس إدارة مطوفي جنوب شرق آسيا، السيد علي بن حسين بندقجي، أن استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم يشكلان شرفًا ومسؤولية كبيرة، كما جرى توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج، وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم وسهولة أداء مناسكهم، وذلك في إطار الرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة المملكة لضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق نفسه، شكر أمين الحج والعمرة السوداني، الدكتور محمد عثمان الخليفة، المملكة حكومةً وشعبًا، على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، كما أثنى على جهود وزارة الحج والعمرة في تذليل كافة العقبات، ما يمكّن حجاج السودان من أداء فريضة الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

وصول أول فوج من حجاج السودان

جديد المحليات
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