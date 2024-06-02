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رياضة > يزيد أبو نيان يترشح لرئاسة الهلال
02/06/2024   10:06 م

يزيد أبو نيان يترشح لرئاسة الهلال

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أعلن يزيد أبونيان، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، حال عدم ترشح فهد بن نافل لفترة جديدة.

وكتب أبونيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “بعد التوكل على الله، في حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله، أعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي الهلال، حيث أبدينا هذه الرغبة لداعم الهلال التاريخي ورجل كل المراحل الأمير الوليد بن طلال وننتظر توجيه سموه ونؤكد وقوفنا التام مع الأخ فهد بن نافل في حال رغبته بتجديد فترته ودعمه بأصواتنا وجاهزيتنا للمهمة في حال عدم تقدم الأخ فهد”.

واختتم أبونيان: “ونؤكد جاهزية قائمتنا من الأعضاء ذوي الخبرات والكفاءات، كما تم رسم مسار الخطة الإستراتيجية المقترحة وسيتم تزويد الجمعية العمومية وعشاق الزعيم بنسخة منها”.وفق “سبورت 24”.

وسيُفتح باب الترشح الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وفقًا لما حددته اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية في وقت سابق.

يزيد أبو نيان يترشح لرئاسة الهلال

رياضة
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