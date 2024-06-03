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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يقف على جاهزية مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة
03/06/2024   3:56 م

سمو محافظ الخرج يقف على جاهزية مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم، على مركز خدمة ضيوف الرحمن والمخصص لاستقبال الحجاج من دول الخليج.

وتفقد مايحتويه المركز، ومشاركة الجهات الحكومية الخدمية والصحية والتطوعية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع سمو المحافظ على مساحة المركز، بقدرة استيعابية تصل إلى 3000 حاج وعلى عدد الوجبات الغذائية وجودتها المقدمة للحجاج والذي تصل إلى 10 آلاف وجبة غذائية، مؤكداً على الجهات أهمية المشاركة بمركز خدمة ضيوف الرحمن وضرورة توفير جميع الخدمات والرعاية لضيوف حجاج بيت الله الحرام.

سمو محافظ الخرج يقف على جاهزية مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة

جديد الخرج
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