سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس ادارة غرفة الخرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ٢٦-١١-١٤٤٥هـ رئيس مجلس ادارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية عبدالله العسكر والأمين العام ماجد الحمدي .
واطلع سموه على تقرير أعمال الغرفة التجارية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور الغرفة من خلال تنمية الفرص الاستثمارية و الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية،
بما يسهم في رفع أداء الغرفة في المحافظة، واستمرار الجهود في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال.
متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.