11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في إبريل

ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر إبريل 2024، بنسبة 14% لتبلغ نحو 11.35 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2024، انخفاضا بنحو 609 ملايين ريال وبنسبة 5%، حيث كانت قد سجلت 11.96 مليار ريال في مارس الماضي,
وشهدت تحويلات المواطنين للخارج ارتفاعا خلال إبريل الماضي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 4.94 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
في حين انخفضت تحويلات المواطنين للخارج بأكثر من 72 مليون ريال خلال إبريل 2024 على اساس شهري مقارنةً بمارس.