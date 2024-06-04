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رياضة > جماهير الهلال تترقب موقف بن نافل
04/06/2024   6:44 ص

جماهير الهلال تترقب موقف بن نافل

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تترقب جماهير نادي الهلال موقف فهد بن نافل من الترشح لفترة جديدة على منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

وتم فتح باب الترشح اليوم الاثنين لانتخابات المؤسسات غير الربحية وهي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، على أن يستمر لمدة 5 أيام.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية التي تزامنت مع فتح باب الترشح على مطالبات هلالية عديدة بتقدم بن نافل بأوراق الترشح بعدما نجح فريق الكرة بالنادي في تحقيق 11 بطولة خلال رئاسته للمؤسسة، بالإضافة إلى عدة تتويجات أخرى في باقي الألعاب الجماعية بالمواسم الماضية. وفق “سبورت 24”.

وهناك بعض المؤشرات التي تفيد باقتراب فهد بن نافل من التقدم بأوراق ترشحه لفترة جديدة في رئاسة الهلال خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب من أنصار وعشاق النادي.

وحقق الهلال 3 ألقاب في موسم 2023-2024 بالتتويج بكل من دوري روشن والسوبر السعودي وكأس الملك.

جماهير الهلال تترقب موقف بن نافل

رياضة
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