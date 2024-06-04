الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان

واصل المنتخب الوطني السعودي مساء أمس الاثنين تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في مدينة “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة في حالات الدفاع والهجوم بعد أجريت تقسيمه من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب “سلطان الغنام” في التدريبات الجماعية برفقة زملائه، فيما أكتفى اللاعب”سالم الدوسري” بتمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة المعد البدني لشعور بآلام عضلية. وفق “سبورت 24”.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدًا الثلاثاء بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً.