يوفنتوس ينهي رسمياً عقد أليجري

أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليجري بالتراضي بعد إقالته في مايو الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.
وفاز يوفنتوس 1-صفر على أتلانتا في 15 مايو ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إيطاليا (15 لقبا) وهو أول لقب يحققه منذ ثلاث سنوات.
وطرد أليجري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب (56 عاما) اشتبك بعد المباراة مع طاقم التحكيم ومسؤولين بالنادي ومدير صحيفة.
وقال يوفنتوس في بيان اليوم الاثنين: “يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليجري أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي”.
وتولى أليجري تدريب الفريق لأول مرة في 2014 وقاده لخمسة مواسم، قبل أن يعود في 2021 بعد ابتعاده عن التدريب لمدة عامين.
وخلال فترته الأولى، فاز يوفنتوس بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي وأربع كؤوس إيطالية.
كما احتل المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014-2015 و2016-2017.
وكانت فترة أليجري الثانية على رأس الجهاز الفني للفريق أقل نجاحا وشابتها فضيحة مالية تم فيها خصم 10 نقاط من يوفنتوس قرب نهاية موسم 2022-2023 في قضية ركزت على صفقات الانتقال. وفق “سبورت 24”.
وبعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري المؤتمر الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا، تم حرمان يوفنتوس لاحقا من المشاركة في أي مسابقات أوروبية بسبب انتهاك قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي.