طيران مباشر بين الرياض وهونغ كونغ

وقّع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط “كاثي باسيفيك” الجوية، تستهدف إطلاق رحلات مباشرة تربط المملكة وهونغ كونغ، ومن المقرر تسيير الرحلات بدءاً من أكتوبر 2024.
جاء إعلان هذه الاتفاقية في هونغ كونغ، بحضور القنصل العام السعودي حمد الجبرين، ووزير هونغ كونغ للنقل والخدمات اللوجستية “لام ساي هونغ”، والإدارة التنفيذية لبرنامج الربط الجوي وشركة خطوط “كاثي باسيفيك”.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، إن إطلاق رحلات مباشرة بين هونغ كونغ والرياض مع كاثي باسيفيك، سيعزز شبكة الربط الجوي في المملكة مع الأسواق الرئيسية لجذب السياحة الوافدة.
وأضاف أن الخطوة ستمكن المسافرين من هونغ كونغ وشبكة كاثي باسيفيك، بما في ذلك الصين، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب شرق آسيا، ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من استكشاف الإمكانات السياحية الهائلة في المملكة، معربا عن التطلع إلى تطوير التعاون المشترك في السنوات القادمة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي باسيفيك، رونالد لام، أن إعلان إطلاق رحلات جوية تربط بين هونغ كونغ والرياض، سيعزز الربط الجوي بين هونغ كونغ وهذه المنطقة الهامة، وستوفر هذه الرحلات الجديدة خيارات سفر أكثر وراحة أكبر للعملاء الذين يسافرون من المملكة وإليها، كما ستوفر فرصًا للأعمال والتجارة والسياحة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج الربط الجوي يعمل، بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.