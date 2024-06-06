المفتي للمضحّين: لا تأخذوا شيئاً من شعركم وأظفاركم

حث سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، من أراد أن يضحّي على ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي.
وأوضح المفتي أن ذلك ينطبق على المضحي سواء تولى ذبحها أم وكّل من يذبحها عنه، وسواء كان حاجًا أم غير حاج إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا”، وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئًا)، أخرجهما مسلم.
وأضاف: “لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يضحي من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أو من الشارب، أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن”. وفق “أخبار 24”.